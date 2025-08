Pablo Alborán se identifica como demisexual: "Necesito que haya conexión para disfrutar"

Te interesa Qué significa ser demisexual, la orientación sexual de Ana Milán

La premisa del nuevo podcast de Cayetana Guillén Cuervo es No te cayes y Pablo Alborán, su primer invitado, la ha seguido a rajatabla.

El cantante malagueño ha sido el encargado de inaugurar el nuevo proyecto de la actriz y su charla ha estado cargada de confesiones. En la entrevista ha reconocido que necesita "una conexión o vínculo para poder disfrutar del sexo", y no siempre tiene que ser con hombres. También se lo ha pasado muy bien con mujeres.

"No hay nada que me excite más que el amor… Me gusta saber que hay algo más allá de lo físico", ha confesado el cantante, que reconoce que se siente identificado con la definición de demisexual y asegura que no encajaría en una pareja abierta. "A mí me gusta la exclusividad de vamos a construir algo", apunta.

Pablo Alborán confiesa también que fue una vez infiel y que se sintió tan mal que no volvería repetirlo. "Me sentí crío, me sentí infantil. No he vuelto a tener ni la sensación", señala. "No me gusta lo que me provoca ni lo que provocas en el otro".

El cantante además habla en la entrevista de qué entiende por buen sexo —"la sensación de que hay algo mucho más allá de la piel"— y apunta que "ese algo no se puede ni nombrar".

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual"

Pablo Alborán también cuenta en la entrevista por qué el 17 de junio de 2020 decidió publicar un vídeo en Instagram para sincerarse sobre su sexualidad. "Estoy aquí para contaros que soy homosexual", dijo el cantante en un vídeo con más de 8,5 millones de visualizaciones.

"Lo hice por un tema puramente personal, puramente individual", apunta en la entrevista con Cayetana Guillén Cuervo. "Era Covid, en pandemia, estaba en Málaga y hubo un momento cuando pasa algo tan heavy, como fue la pandemia, que se te replantea todo".

"Yo me puse a pensar que había entrevistas donde siempre había como una nube, tenía la sensación como si el entrevistador o entrevistadora me tenían pillado por los huevos y tenías que hacer todo lo que te decían porque sino te tocaban un tema que no quería, y yo no tenía ningún problema con mi sexualidad, ni en mi familia ni en mi trabajo. Nunca", apunta.

El cantante sintió que tenía que desbloquear esta situación, que quizás estaba solo en su cabeza, y de ahí su repentina publicación. "Yo soy muy de atajar corriendo", aclara.

¿Qué es ser demisexual?

Tal y como detalla Psicología y Mente, la demisexualidad se trata de una orientación sexual que se rige por la atracción sexual después de haber formado vínculo emocional con alguien. Esto quiere decir que las personas demisexuales solo se sienten atraídas por alguien que hayan creado un tipo de conexión emocional.

Estas personas pueden tardar más que la mayoría en desarrollar sentimientos de atracción, y esta se puede dar, por ejemplo, con amigos cercanos. En general, tienen mayor interés por la intimidadque por el acto sexual y les es difícil sentirse atraídos por alguien que no conocen bien. También sienten atracción por una persona a la vez.

Este término viene recogido en el Glosario de Términos sobre diversidad afectivo-sexual de Ministerio de Sanidad y aunque la RAE no recoge todavía este término, sí que lo definió a través de una consulta en la red social X en el año 2015.