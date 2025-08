Chappel Roan asegura que su próximo álbum podría tardar cinco años: "El segundo proyecto aún no existe"

Hace solo unos días Chappell Roan nos ponía la miel en los labios con la llegada de The Subway, la canción que interpretó por primera vez en junio de 2024 en el Governors Ball Music Festival y que por fin está disponible en plataformas.

El lanzamiento de esta balada pop con toques melancólicos y frases irónicas nos hizo soñar por un momento en un posible segundo álbum de estudio pero la cantante se ha encargado de rebajar las expectativas en una entrevista con Vogue en la que ha asegurado que todavía no ha empezado a trabajar en el disco.

"Nos costó una eternidad que saliera bien", dice la ganadora del Grammy 2025 a Mejor artista revelación sobre su esperada nueva canción, que desde su lanzamiento (1 de agosto de 2025) acumula 4,5 millones de reproducciones en YouTube.

Lo cierto es que la cantante, que publicó The Rise and Fall of a Midwest Princess en septiembre de 2023, necesita tiempo para dar forma a sus proyectos. "Me llevó cinco años escribir el primero [disco], y probablemente me llevará al menos cinco escribir el siguiente", apunta Roan, que actualmente no tiene nada avanzado de este trabajo.

“El segundo proyecto aún no existe. No hay álbum. No hay una recopilación de canciones", señala. "No soy el tipo de compositor que puede producir sin parar. No creo que haga buena música cuando me obligo a hacer algo. A veces veo comentarios como, ‘Está en todas partes menos en ese maldito estudio'. Incluso si estuviera en el estudio 12 horas al día, todos los días de la semana, eso no significa que álbum fuese a salir más rápido", explica.