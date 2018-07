Los pilotos Blusens Avintia están preparados para el circuito de Austin

Toni Elías: " Rodaremos en un circuito nuevo para todos y eso me motiva." / Europafm.com

Tanto Héctor como Hiroshi volvieron de Qatar con puntos en sus casilleros particulares y Barberá como tercer clasificado entre las CRT, nada mal, pero resultados que consideran insuficientes puesto que las diferencias en los CRT oficiales todavía son significativas. En el caso de la moto2, [[LINK:SECCION|||1004362|||Toni Elías]] tampoco consiguió un resultado óptimo y es por eso que todos los pilotos de Blusens Avintia Europa FM esperan ser muy competitivos en la pista de Austin (Texas) y obtener así unos puestos delanteros. El caso de Kyle Smith es diferente ya que el piloto rodó con ritmo y solvencia en Qatar y está contento, no obstante espera mejorar en la pista de Austin.

Todos los pilotos Blusens Avintia Europa FM consideran que rodar en la pista de Austin (Texas) es una ventaja y una oportunidad para mejorar sus resultados, ya que ningún equipo antes ha rodado en ella y eso genera una mayor igualdad con el resto de equipos. Juegan con la baraja de que todos partiran de cero empleando sesiones de entrenamiento iniciales y en conocer el trazados y sus trucos. Los pilotos están muy motivados y tienen muchas ganas de que empieze la acción.

Héctor Barberá: “Vamos a un trazado nuevo para todos los pilotos de la categoría y para nosotros puede ser una ayuda. En Austin partiremos todos de cero y estoy convencido de que las diferencias se reducirán. Yo estoy muy animado y convencido de que podemos hacer un buen G.P.

Toni Elías: “Voy con muchas ganas a Austin. Rodaremos en un circuito nuevo para todos y eso me motiva. Hay frenadas importantes y en esos puntos yo me encuentro muy a gusto. Veremos.

Kyle Smith: “Todo el mundo habla de esta nueva pista y de la dificultad que entraña el hecho de que no se haya rodado nunca en ella. Para mi no cambia nada respecto a las otras ¡porque no conozco ninguna!. Así que incluso puede ser bueno para nosotros.