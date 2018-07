Vive Dcode Festival 2012 con pases VIP

¿Quieres ser reportero VIP de Europa FM y vivir Dcode Festival 2012 con pases exclusivos? Los próximos 14 y 15 de septiembre Dcode Festival trae la única fecha de The Killers a España, acompañados por un cartel de lujo: The Kooks, Sigur Rós, Justice, Dorian, Triángulo de Amor Bizarro, Supersubmarina... ¡Vívelo como un profesional!

Europa FM busca 5 Dcoders que quieran vivir el festival de forma única. ¿Cómo? Siendo la única persona no profesional en asistir a la rueda de prensa y photocall de The Killers, viviendo su único concierto en España desde una plataforma VIP en el mismo escenario, acceso privilegiado sin colas y escoltado a la zona VIP durante todo el festival, con un pack exclusivo de merchandising Dcode y tiquets de comida.

¿Quieres ganar uno de los 5 pases 'Reportero VIP' que regalamos? Envíanos una foto con tu entrada/abono del festival y a las 5 más originales, creativas y divertidas le canjearemos su entrada por 2 abonos VIP para el festival. Utiliza el formulario 'TuClip' de la columna derecha para enviarnos tus datos. ¡Tú y tu acompañante seréis nuestros reporteros durante todo el Dcode Festival 2012!

¿Qué incluye el premio?

-Cada entrada del ganador se canjeará por 2 abonos 'REPORTERO VIP' (para ganador y acompañante)

-Plataforma VIP para vivir el concierto de The Killers de manera privilegiada desde el mismo escenario

-Acceso privilegiado y sin colas escoltado a la ZONA VIP por personal del festival

-2 tiquets de comida y cena para consumir en las barras (no incluye bebidas)

-Pack Dcode de bienvenida para ganador y acompañante, un pack de merchandising oficial del Festival Bench

IMPORTANTE: Entre los 5 ganadores se escogerá un ganador especial. La mejor fotografía asistirá además a la rueda de prensa y photocall de The Killers. ¡Lo más cerca que alguien va a estar de ellos! El nombre de los ganadores se publicará el 12 de septiembre.

*Para participar deberás ser mayores de 18 años (si eres menor, deberás ir acompañado de un padre o tutor y firmar un formulario que puedes descargarte en la web del festival) y tienes que haber comprado una entrada o abono para el festival.

Si aún no tienes tu entrada, hazte con ella en los puntos oficiales Ticketmaster, El Corte Inglés y Live Nation.

GANADORA VIP + Rueda de prensa y photocall The Killers:

Laura Esaín (Madrid)

GANADORES VIP:

Enrique Barrueco (Santa María de Tormes - Salamanca)

Carmen Reverte (Madrid)

Carolina Melguizo (Zaragoza)

Leticia Pascual (Madrid)