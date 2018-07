El striptease de Mac Demarco y la magia de The xx, protagonistas del viernes del Primavera Sound

The xx se coronaron como indiscutibles protagonistas de la segunda jornada del Primavera Sound presentando en directo su último trabajo I See You . También destacó el divertido striptease de Mac Demarco , Run The Jewels superando su apagón y la fiesta de Jamie xx sustituyendo a Frank Ocean .

Si el concierto sorpresa de Arcade Fire fue lo más comentado del jueves, aún nos quedaban más artistas que aparecían sin previo aviso en el cartel del Primavera Sound. Para el viernes el artista Unexpected era Mogwai, que presentó en primicia su nuevo trabajo Every Country’s Sun en el escenario Bacardí Live.

Justo al otro lado del recinto, se encontraban los dos escenarios principales del festival, Heineken y Mango; donde se fueron alternando los directos de Belako, Whitney, The Growlers y Mac Demarco; que una vez más hizo gala de su sentido del humor.

Mientras su batería aparecía en el escenario completamente desnudo, Vernor Winfield protagonizó uno de los momentazos de la jornada al hacer un hilarante striptease, que si bien acabó en tanga; no dejó de hacer reír al público con sus grotescos movimientos terminando por quemarse los pelos de la axila.

Al espontáneo directo del artista canadiense le seguía la elegancia de The xx, uno de los conciertos más esperados de la noche. El trío británico salió al escenario donde pudieron contemplar como la extensa explanada estaba llena de gente esperando su concierto, que empezaron con Say Something Loving, incluida en su nuevo trabajo I See You.

Romy, Oliver y Jamie ofrecieron un repertorio que empezó más calmado para ir animándose poco a poco a medida que Jamie ganaba protagonismo con sus bases. VCR, Dangerous y Fiction dieron paso a una extendida versión de Shelter, muy aplaudida por el público que derivó en Loud Places, incluida en In Color, el primer disco en solitario de Jamie.

Tampoco faltó Hold On en la recta final, que enloqueció a los asistentes.

Como no podía ser de otra manera, The xx cerraron su brillante directo con sus dos temas más conocidos: Intro y Angels, ganándose con creces ser uno de los cabeza de cartel de esta edición.

Justo después de The xx empezaba el show de Run The Jewels, el dúo de hip hop formado por Killer Mike y El-P, sufrió un apagón al principio de su concierto que superaron rápidamente haciendo bailar al público con sus canciones cargadas de crítica política en la que Trump se llevó varias "hostias" a lo largo del show.

Justo en el mismo escenario que había tocado con The xx, Jamie volvía al escenario Heineken dos horas después con su set list confirmado en último momento debido a la cancelación repentina de Frank Ocean, al que tuvo presente tanto al inicio de la sesión como al final, en la que mezcló su tema Gosh con Nikes del estadounidense.

Aunque para muchos la sesión de Jamie xx no era sustitución para el galardonado Frank Ocean, Jamie supo mantener arriba al público en todo momento con temas de lo más bailables con muy buen gusto como el momentazo en el que pinchó What’s Going On de Marvin Gaye.