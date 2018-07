Gorillaz estrena cuatro canciones nuevas y anuncia ‘Humanz’, su nuevo álbum

Esta semana los fans de Gorillaz teníamos muy buenas noticias al saber que la banda estaba a punto de lanzar un nuevo disco, el primero en siete años. Humanz es el nombre del que será el quinto trabajo del grupo y se publicará el próximo 28 de abril.

Pero no tendremos que esperar hasta entonces para escuchar nuevos temas de Gorillaz, ya que han estrenado 4 canciones incluidas en el tracklist del álbum: Saturn Barz, Acension, We Got The Power y Andromeda.

Además, han lanzado el cortometraje Saturn Barz (Spirit House), dirigido por Jamie Hwelett (Tank Girl) muestra a Gorillaz adentrándose en una casa encantada. Además este film sirve de videoclip para la canción con el mismo título.

En estas cuatro canciones que sirven como avance de Humanz, encontramos las colaboraciones de artistas como Vince Staples, Jehnny Beth de Savages, Popcaan o D.R.A.M. También se han confirmado las colaboraciones de Pusha T, Grace Jones, Kelela, Danny Brown, Kali Uchis y De La Soul.

La banda de Damon Albarn lanzará Humanz en físico, digital y una edición de lujo compuesta por un cofre con 14 vinilos, cada uno de ellos con una canción del álbum y en la otra cara una versión alternativa de la misma.