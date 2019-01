Isaac Hempstead, Bran Stark en ‘Juego de Tronos’, vive una pesadilla adolescente en ‘Exists', lo nuevo Foals

Foals acaban de confirmar que publicarán nuevo disco este año titulado 'Everything Not Saved Will Be Lost' dividido en dos partes. La banda de Yannis Philippakis no quería dejar parte de su nuevo material sin publicar así que lanzarán una primera parte el 8 de marzo y la segunda en otoño.

Según Foals cada parte tendrá un sonido y temática distinto, aunque se complementarán la una con la otra. De momento han lanzado la portada y el tracklist de la primera parte donde han escogido 'Exists' como single de presentación.

En 'Exists' predominan los sintetizadores que crean una atmósfera oscura acorde a su videoclip, que se basa en un futuro distópico protagonizado por Isaac Hempstead Wright, conocido por dar vida a Bran Stark en Juego de Tronos, y por la actriz francesa Christa Théret.

Dirigido por el realizador catalán Albert Moya y producido por Canadá, el peso de la historia lo lleva Théret respaldada por Hemsptead, en una sucesión de situaciones de lo más angustiosas en las que, tal como el título indica, parece no haber salida creando una sensación de desesperación.

Foals presentarán en España su nuevo trabajo en su concierto en Cruilla Barcelona, donde comparten cartel con Bastille, Garbage o bandas nacionales como Love Of Lesbian o Vetusta Morla.