León Benavente presenta 'Como la piedra que flota, el primer adelanto de su nuevo disco

Ya está disponible en todas las plataformas digitales 'Como la piedra que flota', el esperado primer adelanto del próximo trabajo de León Benavente, en el que cuentan con la colaboración de lujo de María Arnal.

"Siempre hemos pensado que las canciones alcanzan todo su significado cuando se escuchan en su contexto, acompañadas y completadas por otras canciones y formando todas ellas un LP. Quizá sea una idea romántica que ha caído en desuso en nuestros días. Quizá eso nos defina y nos encuadre dentro de una generación" declara la banda.

Además, en su nota de prensa, añaden que "Elegimos esta canción como adelanto no por ser inmediata, sino especialmente seductora. No por seguir una estructura clásica, sino una forma que desorienta primero y va dando pistas del camino después. Por hacer bailar sin ser música de baile. Por ser atemporal y poética y a la vez contemporánea. Por ser orgánica y eléctrica. Porque nos habíamos acercado a este estilo en el pasado, pero nunca lo habíamos desarrollado en esta forma. Porque nunca olvidaremos el día que María Arnal cantó y consiguió abrir las ventanas y echar abajo las puertas. Porque nos acordamos de Gil Scott-Heron diciendo que la revolución no será televisada y de Peret cantando rumba "pa" ti. Porque un amigo cercano nos recuerda a menudo que es necesario tener un plan para sobrevivir. Porque hay que perder el miedo a que el amor nos vuelva locos. Porque, en tiempos oscuros, bailar es un acto de resistencia y nosotros seguiremos haciéndolo con todas nuestras fuerzas. Esperamos que tú también lo hagas".

La canción ha sido producida por León Benavente y grabada en el estudio El Cariño de Mozota. La mezcla la ha realizado Jordi Mora y la masterización la ha llevado a cabo Víctor García en Ultramarinos Mastering.

'Como la piedra que flota' viene acompañado de videoclip, dirigido por Sara Condado, ya habitual en las piezas audiovisuales de la banda, y producido por The Royal Family Films. La portada del primer single y el arte del álbum es obra de Coqué Azcona que ya hizo el diseño de su último trabajo '2'. Las fotos son de Jorge Fuembuena.

Como anunciaba la banda hace unas semana en sus propias redes, su tercer larga duración saldrá el próximo 13 de septiembre y se llamará 'Vamos a volvernos locos'.