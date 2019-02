Miss Caffeina presentan 'Prende', su colorida fantasía pop

Miss Caffeina están a punto de lanzar ''Oh Long Johnson', su cuarto álbum de estudio tras el gran éxito de 'Detroit'. Con su anterior trabajo la banda madrileña encontró su sonido y se consolidó en el panorama musical nacional, siendo un importante punto de inflexión en su carrera.

A finales de 2018 nos llegaba el primer adelanto de este nuevo disco con 'Merlí', una canción que ha tenido una gran acogida entre el público de Miss Caffeina y que se afianza en el pop alejándose de los sonidos más rockeros de sus inicios. A mediados de enero nos presentaban 'Reina', con una contenida y preciosa melodía.

Ahora, a dos días del estreno de 'Oh Long Johnson' nos llega el tercer adelanto, 'Prende', una canción pop que recuerda a los temas más bailables del grupo. El vídeoclip que la acompaña, dirigido por Guillermo Guerrero, juega con unas cuidadas combinaciones de color e incluso se atreven con una coreografía muy a lo 'I Want It That Way' fantaseando con ellos mismos como una boyband con estética actual.

'Oh Long Johnson', cuyo nombre salió a partir de una broma de furgoneta haciendo referencia al meme del gato parlanchín, se trata de un trabajo que lejos de ser conformista con lo conseguido, que busque simplemente la algarabía o la aprobación del público; está construido para hacer lo que mejor saben: experimentar y demostrar que el pop puede tener infinitos caminos.