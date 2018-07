Porque la música no tiene límites: Next To Come

La música no tiene límites y nosotros tampoco, por eso queremos que en Europa FM encuentres todo lo que te gusta, de cualquier estilo, nacional o internacional, conocido o por descubrir. Así nace Next To Come , un nuevo espacio en el que podrás encontrar todo aquello que va más allá de los artistas que forman parte del mainstream . Un lugar para los nuevos talentos, donde puedes votar por los artistas nacionales e internacionales emergentes, y ampliar tu espectro musical con lo que es tendencia dentro y fuera de nuestras fronteras.

En Next To Come encontrarás todas las novedades de diferentes estilos musicales, que van desde la música latina, hasta la electrónica más alternativa; pasando por el indie, el trap, el folk o géneros más concretos y peculiares como el K-Pop. ¡Todo lo que está por llegar, todo lo que aún no conoces, está en Next To Come!

Además, te haremos propuestas semanales de artistas que seguro que te encantará descubrir, te contaremos las últimas novedades, entrevistas, vídeos, acústicos, crónicas de conciertos, festivales y listas musicales para que no dejes de ampliar tu cultura musical. Vota por los artistas y los grupos que más te gustan y que te gustaría que sonasen en Europa FM. Porque con nosotros, la lista la haces tú.

¿A qué esperas para unirte a Next To Come?

🎶 Vota las novedades en nuestra lista

👉 Últimas novedades

▶️ Vídeos musicales

🎧 Los mejores festivales independientes

🎸 Sesiones Ligeras

🎤 Sesiones Personales