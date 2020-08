Despedidas las dos trabajadoras que grabaron como maltrataban a una anciana en un geriátrico de Terrassa

Una de las cuidadoras del geriátrico Mossèn Homs de Terrassa publicó a través de Instagram Stories un vídeo en el que se ve cómo maltratan y vejan a una anciana que está postrada en la cama.

Al principio se ve la autora del vídeo, con la mascarilla medio caída, que no para de reír mientras se oye de fondo a una compañera suya gritarle a la anciana: "¡Elisa, va! abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias", mientras sostiene una cuchara con algo de comida.

Cuando ve que está siendo grabada, mirando a cámara dice entre risas: "De verdad que yo no soy así, pero es que me saca de quicio" y se gira para la anciana gritándole todavía más alto: "¡Elisa, la pastilla! ¿Qué no entiendes que te la tienes que tomar? Mira, ¿sabes qué? que si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duelen los pies y la cabeza, te vas a joder", le increpa a la anciana mientras tira la pastilla a la basura.

Ante estas lamentables imágenes, el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia del Govern de Catalunya ha interpuesto una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, que han abierto una investigación.

Por otro lado, la dirección del centro ha despedido a las dos trabajadoras y les han abierto un expediente disciplinario.

La autora del vídeo ha vuelto a publicar otro a través de Instagram Stories pidiendo perdón y asegurando que "asumirá todas las consecuencias de sus actos".