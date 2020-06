Una joven española pide ayuda tras quemarse los ojos en un accidente doméstico en Estados Unidos

Las redes sociales se han solidarizado con Marta, una española de 24 años, que compartió un vídeo en las redes sociales para pedir ayuda tras un accidente doméstico en Estados Unidos, donde reside. La joven carece aún de seguro médico, pero comenta que en caso de tenerlo, el coste de este tipo de accidentes no suelen esta cubierto como pasa en España. "Una noche en la UCI cuesta 4.000 dólares", dice, recalcando la suerte que tenemos de poder gozar de una Sanidad Púbica, y la importancia de cuidar el sistema.

Desde hace un par de años, la joven de Terrassa (Barcelona) vive en Estados Unidos, donde se dedica a fabricar cosmética natural. Sin embargo, el pasado 11 de junio se quemó la cara con sosa cáustica y ha perdido gran parte de su visión. "Quien quiera y buenamente pueda donar", comenta Marta, "todo ayuda", pero también recuerda la importancia de "difundir" su mensaje para aquellos que no puedan o simplemente no quieran hacer ningún donativo. Incluso, si tampoco quieren difundirlo, reflexiona: "Espero que al menos las 'chorradas' que nos molestan día a día, espero que esto al menos os haga mirarlo desde otra perspectiva. La vida es demasiado bonita para agriarnos por las tonterías que lo hacemos y el cuerpo hace demasiadas buenas cosas por nosotros, y no se lo agradecemos".

Su madre lanzó un crowfunding en la plataforma GoFundMe, 'SALVEMOS MIS OJOS', para recaudar fondos para pagar el tratamiento en el Harborview Medical Center de Seattle, ya que tiene residencia en Estados Unidos pero carece de seguro médico. En pocos días, ha recibido 219.000 euros de más de 10.000 donantes.

La familia ha agradecido "la increíble implicación de la gente". La hermana de Marta, ha explicado su evolución a través de Instagram, donde expresa que "está bien y contenta de los avances" y que "su ojo izquierdo se está recuperando más rápido, pero en general la presión en ambos es correcta. Así que aunque sigue ingresada, podría pasar la primera noche fuera del hospital pronto".

De momento, "a Marta la han intervenido ya 4 veces y ha pasado 9 noches en el hospital" y todavía "quedan muchas curas, medicamentos, y más intervenciones sin contar el posible transplante de córnea".