Se hunde una atracción del parque temático Disney World Orlando con pasajeros dentro

"Casi en el final del viaje, empezamos a notar que el agua entraba en el bote después de la caída final", comentaba la tuitera @skyelaringrsoll en un tuit en el que además compartía un pequeño vídeo del bote en el que estaban montados tan solo unos minutos antes, y que estaba ya completamente hundido bajo el agua.

Al final el tronco se detuvo y se atascó, comenzando a llenarse de agua: "Fue entonces cuando decidimos saltar. Tan pronto como lo hicimos, todo el tronco quedó prácticamente sumergido bajo el agua", comentaba la joven.

Además, también puso un comentario sobre el trato recibido por parte de una empleada del parque: "así que salimos de nuestro bote porque se estaba hundiendo mientras estábamos atrapados allí, y la empleada de Disney World no dijo que deberíamos habernos quedado en el bote, pero se hundió en cuanto salimos... precioso "

Otra tuitera, @Kai_cece98, compartía también una foto del antes y el después de la atracción: "Antes y después (mi novio y yo estábamos en los asientos traseros)"

Según SDP Noticias, hace un mes el parque anunciaba la adecuación de la atracción Splash Mountain para ambientarla en la estética de la película 'Tiana y el Sapo' ('The Princess and the Frog').

Por suerte todo quedó en un susto.