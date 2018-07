La canción del verano llega con la banda sonora de Billie The Vision and The Dancers

Este grupo sueco, Billie The Vision and The Dancers, cuya música te puedes bajar gratis de internet, empezó en el año 2004 con su disco I Was So Unpopular In School And Now They're Giving Me This Beautiful Bicycle.

Desde entonces ha grabado tres álbumes siendo I Used To Wander These Streets su último debut de donde sale el tema tan pegadizo de verano que todos hemos escuchado "tonight, tonight, tonight I wanna be with you tonight".

Este grupo formado por ocho miembros liderado por el cantante Lars Lindquist utiliza la percusion como base de toda su música y unas melodias pop fusionadas con folk.

Escucha la canción del verano:

Descárgate Summercat de Billie The Vision And The Dancers