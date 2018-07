Beyoncé finalmente actuará en Barcelona el próximo 3 de agosto

Estamos pletóricos: Beyoncé finalmente sí pisará España. Después de anunciar gira mundial sin fechas en nuestro país y preocupar a todos sus beyhive españoles, Beyoncé ha cedido y ha anunciado que sí que va a visitar España.

En concreto, el esperado concierto se realizará en Barcelona el próximo 3 de agosto, dentro de la gira 'Formation World Tour' que la cantante empieza a finales de este mismo mes. Será el esperado regreso de la cantante a la ciudad condal, dos años después que ya trajera el exitoso 'Mrs. Carter World Tour' en un concierto en el que enamoró a sus seguidores españoles y consiguió llenar el Palau Sant Jordi.

Curiosamente, esta gira de Beyoncé ha generado mucha expectación, ya que se trata de la primera vez que la cantante anuncia una gira de un álbum que no aún no se ha publicado. Por este mismo motivo, no nos extrañaría nada que la cantante lanzara por sorpresa su nuevo y esperado álbum.

Las entradas para el concierto de Beyoncé en el Estadi Olímpic Lluís Companys se pondrán a la venta el próximo jueves 14 de abril a modo de preventa y el viernes 15 de abril como venta general, y se podrán adquirir a través de todas las plataformas oficiales.

¡Nosotros vamos a estar en primera fila!