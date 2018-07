Unos contundentes Arctic Monkeys hacen vibrar el Palau Olímpic de Badalona

Con una puntualidad británica Arctic Monkeys aparecían a las 10 en punto en el escenario del Palau Olímpic de Badalona para ofrecernos hora y media de un directo que ha dejado clara la evolución musical de los de Sheffield.

Acompañados por una increíble puesta en escena basada únicamente en una excelente iluminación, la banda de Alex Turner se presenta con una sobria contundencia que nada tiene que ver con su primera visita a Barcelona, donde una banda de jóvenes post-adolescentes presentaban los ritmos acelerados de su primer disco Whatever People Say I Am, That’s What I’Not en la sala Razzmatazz en mayo de 2006.

En esta última visita presentaron gran parte del repertorio de AM, encabezado por Do I wanna know? que abría el concierto. Un nuevo sonido mucho más melódico (más cercano al rock americano que al británico), que armoniza con la nueva imagen rockabilly de Alex Turner con traje y tupé, que se atreve incluso a dejar la guitarra en algunos temas para ponerse a bailar. Destacaron de este nuevo trabajo los pesados riffs de Arabella, One for the road, I want it all o I wanna be yours, para la que recrearon los destellos de las bolas de cristal de las pistas de baile de los años 70.

Pero los que esperaban la efervescencia de los primeros discos también se fueron contentos a casa: Brianstorm, Dancing Shoes o la grandiosa I bet you look good on the dancefloor, que dejaron justo para la mitad del concierto; revolucionaron el Palau Olímpic de Badalona haciendo bailar a todos los asistentes.

Snap out of it, Mardy bum y R u mine? cerraban el bis poniendo el broche de oro a una noche que combinó en directo la evolución lógica de Arctic Monkeys demostrando su merecida consolidación como una de las bandas estrella del rock actual.

Setlist: Do I wanna know?, Brianstorm, Dancing shoes, Don't sit down cause I've moved your chair, Teddy picker, Crying lightning, Fireside, Reckless serenade, Old yellow bricks, One for the road, Arabella, I want it all, I bet you look good on the dancefloor, Cornerstone, Piledriver waltz, Why'd you only call me when you're high?, Fluorescent adolescent, I wanna be yours. Bises: Snap out of it, Mardy bum, R U mine?.