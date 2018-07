David Guetta actuará en el FIB 2012

SE VAN CERRANDO LOS CARTELES

Tal como ha anunciado la organización del Festival Internacional de Benicàssim – FIB- el DJ y productor francés, David Guetta se suma al cartel para el festival para este verano. Otros artistas ya confirmados son The Stone Roses, New Order, Florence + The Machine, Noel Gallagher’s High Flying Birds, The Horrors, Bombay Bicycle Club o The Vaccines.