Ellie Goulding anuncia gira para 2016

Ellie Goulding , que acaba de estrenar On my mind como avance de su próximo disco Delirium , saldrá de gira en 2016, y pasará por España. El 5 de febrero actuará en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona) y el 6 en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Ellie Goulding ha anunciado detalles de su gira europea, que llegará a España en febrero de 2016. Ellie hará dos paradas en nuestro país: el 5 de febrero en el Palau Olimpic Badalona en Barcelona y el 6 de febrero en el Palacio Vistalegre de Madrid, ciudades en las que actúa por primera vez.

Hoy mismo, la cantante británica también ha anunciado su gira por el Reino Unido que se compone de 10 conciertos en 10 ciudades, comenzando el 8 de marzo en Cardiff y culminando el 24 de marzo en el O2 de Londres.



Las entradas para los conciertos de Barcelona y Madrid saldrán a la venta el día 25 de septiembre. Próximamente, Ellie Goulding anunciará más fechas europeas.

Las ciudades que visitará en el Reino Unido en el mes de marzo de 2016 son:



8 - Cardiff - Motorpoint Arena

10 - Liverpool - Echo Arena

12 - Sheffield - Arena

13 - Nottingham - Capital FM Arena

15 - Leeds - First Direct Arena

16 - Newcastle - Metro Radio Arena

18 - Glasgow - SSE Hydro

19 - Manchester - Arena

21 - Birmingham - Barclaycard Arena

24 - London - The 02



La noticia de la gira llega justo después del anuncio del lanzamiento de Delirium, el tercer álbum de estudio de la artista, que saldrá a la venta el 6 de noviembre y del que ya podemos escuchar On my mind. Los últimos años han sido una locura para la cantante inglesa. Desde el lanzamiento de su álbum debut Lights en 2010, ha vendido 20 millones de discos, ha ganado 2 Brit Awards y tiene más de un billón de reproducciones en Vevo y en sus canales en streaming.

Este año el single Love me like you do fué número uno en todo el mundo llegando a la primera posición en 70 países y rompiendo el record por ser la canción más reproducida en streaming durante una semana. Algunos artistas estarían cohibidos después de un éxito así, pero Ellie Goulding no tiene dudas acerca del futuro de su carrera: hacer todo más grande, mejor y con más esfuerzo.