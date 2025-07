Dos dimisiones y un meme viral: las consecuencias de la infidelidad captada por Coldplay

El vídeo de una pareja huyendo de las cámaras en un concierto de Coldplay en Boston ha dado la vuelta al mundo. Los extraños movimientos de los implicados hizo saltar las alarmas del propio Chris Martin, quien dijo: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos". Lo que podría haberse quedado en una anécdota se ha convertido en un meme viral de alcance internacional... y en una doble renuncia laboral.

Los protagonistas de aquella infidelidad, Andy Byron y Kristin Cabot, han dimitido de sus respectivos puestos de trabajo en la empresa Astronomer, que ha publicado varios comunicados sobre lo sucedido en aquel concierto. "En Astronomer estamos comprometidos con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, ese estándar no se cumplió", escribió la compañía en sus redes sociales.

En uno de sus escritos, Astronomer confirmó que Andy Byron, quien hasta entonces había ejercido como CEO, renunció a su puesto tras lo sucedido. Ahora, una semana después del concierto, también se ha dado a conocer la dimisión de Kristin Cabot como jefa de recursos humanos de la organización. "Ya no trabaja en Astronomer, ha renunciado", ha comentado un portavoz a CNBC.

Un meme con distintas lecturas

El vídeo de la infidelidad, publicado el 16 de julio, ha dado la vuelta al mundo a través de todas las redes sociales. Solo una publicación en X (antes Twitter) suma más de 146 millones de visualizaciones. En el concierto, Andy Byron estaba casado con otra mujer con la que comparte dos hijos, mientras Kristin Cabot se habría vuelto a casar tras haberse divorciado de otro hombre en 2022, según New York Post.

Al intentar apartarse de la kiss cam de Coldplay, las alarmas se dispararon: parecía evidente que la pareja tenía algo que esconder. El vídeo llegó a todos los rincones del planeta con acceso a Internet, y pronto llegó a la prensa y a las televisiones. Los nombres de los protagonistas salieron a la luz y, tras la inmensa repercusión, la empresa en la que ambos estaban contratados quiso distanciarse de lo ocurrido para evitar una crisis de reputación.

Para algunos, lo ocurrido no ha sido más que una simple anécdota. Para otros, ha supuesto descubrir que tu marido te engaña, mientras para sus protagonistas ha provocado el fin de una etapa laboral. A nivel general, el vídeo se ha convertido en un meme que han replicado asistentes de otros eventos deportivos o musicales.

El propio Chris Martin quiso bromear sobre ello en un concierto de Coldplay en Wisconsin: "Nos gustaría saludar a algunos de ustedes entre el público", dijo con ironía. "Lo haremos usando nuestras cámaras y mostrando a algunos de ustedes en la pantalla grande. Así que, por favor, si aún no se han maquillado, maquíllense ahora".

Pero el vocalista del grupo británico no ha sido el único en hacer alusión al vídeo, ya que Oasis también lo tuvo presente en su concierto en Manchester del 20 de julio: "No os preocupéis, no tenemos ninguna de esas putas cámaras de Coldplay. No nos importa con quién te toquetees. No es asunto nuestro", dijo Liam Gallagher.