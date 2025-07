La Selección femenina celebra sus victorias en la Eurocopa con estas dos canciones

La Selección de fútbol de España ya ha hecho historia en la Eurocopa Femenina 2025 al clasificarse para la final tras vencer a Alemania, un rival al que nunca habían ganado. Como es habitual, los vestuarios se llenan de música después de cada victoria, pero ¿qué canciones escuchan las deportistas españolas cada vez que ganan un partido de esta competición?

'El principio de algo', de La La Love You y Samuraï

Tras ganar la semifinal contra Alemania, equipo al que nunca habían conseguido vencer, las futbolistas españolas han celebrado su hito al ritmo de El principio de algo, la colaboración de La La Love You y Samuraï de 2023.

"Que te diría de todo, de todo y no digo nada / Que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada / Si no tengo el valor para soltarlo a la cara / ¿Cómo te explico yo a ti?", empiezan cantando fuera del campo poco después del gol de Aitana Bonmatí, según comparte la propia Selección femenina de fútbol de España en su perfil de X (antes Twitter).

Pero los gritos más fuertes llegan con el estribillo: "Que solo intento decir que por ti, de repente / La cabeza me va a más de doscientos veinte / Y solo hablo de ti, me lo dice la gente / Y no lo puedo evitar".

Hace ya dos años que la banda española de indie La La Love You y la joven Samuraï unieron fuerzas para el estreno de El principio de algo, una canción sobre la intensidad vivida durante el inicio de una relación amorosa.

'La morocha', de Luck Ra y BM

Tras la victoria en las semifinales, Olga Carmona ha hablado con DAZN sobre las canciones que: "Hay unas cuantas. La morocha la cantamos mucho cuando ganamos... hay muchas", comenta la deportista, destacando la colaboración entre los argentinos Luck Ra y BM de 2024.

La canción habla de una mujer atractiva descrita como "morocha", un adjetivo que se utiliza en Argentina para referirse a una persona con la piel morena o el pelo negro. "Que alguien saque a bailar a la morocha / Que se muere de ganas / No puede hacer todo el campeón / Quiero que juegue la banda", dice el estribillo.