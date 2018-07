La Fan Fest de The Vamps culmina su paso por España con éxito en Barcelona

Con motivo del inminente lanzamiento de su segundo disco, que sale a la venta el próximo 27 de noviembre, The Vamps ha decidido que no había mejor manera de animar a las fans a comprarlo que proporcionándoles un pequeño avance en forma de Fan Fest.

En un concierto de lo más íntimo sólo apto para fans incondicionales, Brad, James, Connor y Tristan hicieron vibrar a su audiencia con canciones totalmente nuevas.

La noche en la abarrotada sala Razzmatazz de Barcelona empezaba con DJ Huge, que con un trasfondo de gritos y palmas, calentaba el ambiente al ritmo de los temas del momento como Cheerlader de Omi o Lean On the Major Lazer.

La audiencia se lo pasaba bien, pero la locura se desató cuando el cuarteto británico salió por fin al escenario. Después del "Hola Barcelona" de rigor, The Vamps deleitó a sus fans con canciones nuevas como Rest In Love y Cheater, seguido de un remix de sus conocidas Somebody To You, Last Night y Cecilia, y finalizando la primera parte del evento con Be With You.

La noche iba cayendo, y era el momento de que los chicos respondieran a las preguntas de las fans. Contestando con simpatía y regalando una actuación de Lovestruck totalmente improvisada, The Vamps tenía a la audiencia en el bolsillo, pero las sorpresas no acababan aquí.

Brad enamoró al público quedándose solo en el escenario y cantando Million Words, una canción de lo más romántica y dulce. Pero la gran sorpresa de la noche llegó al final, cuando James, Connor y Tristan volvían junto a Brad para tocar Wake Up, su nuevo single. Cantando el estribillo en español, The Vamps sorprendió e hizo vibrar a sus fan con un directo que se hizo demasiado corto.