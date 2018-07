Imagine Dragons desata la locura en Barcelona

La historia de Imagine Dragons es un ejemplo de los cambios inesperados que puede dar la vida. De repente pasas de estar haciendo versiones de tus bandas favoritas en casinos de Nevada a que tu primer disco venda millones de copias en todo el mundo, y eso te lleve a recorrer medio planeta de estadio en estadio.

Después de cambiar tres veces de recinto en Barcelona tras agotar entradas en las dos primeras ubicaciones (Razzmatazz y Sant Jordi Club), Imagine Dragons se subió al escenario del Palau Sant Jordi para presentar a todos los asistentes las canciones en directo de su debut Night Visions.

Empezaron con Round And Round, con una contundente percusión con el bombo y el taiko japonés y con la presentación de un Dan Reynolds que despertó la histeria de un público muy joven que no dejó de gritar durante todo el concierto cada vez que el cantante explicaba una anécdota, les pedía ver sus caras encendiendo las luces del estadio o les lanzaba agua desde el escenario que las primeras filas recibían como si fuera bendita.

La elección del repertorio y la forma en la que interpretaron en directo sus temas, con su característica percusión e incluso dándole a las baladas un toque más energético; demostró que Imagine Dragons es una banda de estadio, de las que quieren mantener al público saltando en todo momento.

Temas como Amsterdam, Tiptoe o Hear me recuerdan, salvando las distancias, a grupos ya consolidados como The Killers, Coldplay o en algún momento a los divertidos Crystal Fighters.

No faltó ni un guiño a sus inicios con la versión de Song 2 de Blur; ni el momento emotivo cuando se encendieron todos los móviles del estadio para 30 lives, dedicada a Tyler Robinson amigo del grupo que recientemente perdió la lucha contra el cáncer y al que también le dedican el videoclip de Demons.

Pero sin duda fueron los singles de Night Visions los que hicieron vibrar a todos los presentes: It’s time, On top of the world, la ya mencionada Demons y la contundente y esperada Radioactive, que dejaron para el final antes del bis; demostraron el merecido éxito de este grupo que, aunque aún tiene mucho recorrido pendiente, supieron divertir y ofrecer un buen directo en su concierto en Barcelona.