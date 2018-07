¿Y si Dover volviera a 'Devil Came To Me'?

15 años después de la publicación del legendario álbum Devil Came To Me , Dover vuelve a los escenarios con una gira exclusivamente rockera. La banda rinde tributo y admite así que fue uno de sus mejores discos, marcando un punto de inflexión en la carrera de las hermanas Llanos.

Dover - Gira Devil came to me / europafm.com

¿Quién no se acuerda de Serenade o Devil came to me? Parecía que los únicos que no recordaban estos éxitos eran los propios componentes de Dover. Pero con motivo de su vigésimo aniversario, el grupo madrileño ha decidido enterrar las letras de temas electrónicos como Let me out o What goes around comes around durante este 2013 para ofrecer la gira Devil came to me.

Durante sus conciertos, el grupo tocará todo el repertorio de canciones del famoso disco Devil Came To Me y algunos otros temas antiguos. Durante la gira, Dover hará las delicias de sus seguidores con actuaciones más íntimas, dejando a un lado los grandes conciertos de multitudes.

18 de enero - Valencia, Sala Loco Club (entradas agotadas)

19 de enero - Castellón, Four Seassons (entradas agotadas)

25 de enero - Bilbao, Sala Azkena (entradas agotadas)

26 de enero - Donosti, Sala Bukowski (entradas agotadas)

1 de febrero - Vigo, La Iguana Club (entradas agotadas)

2 de febrero - A Coruña, Sala Le Club (entradas agotadas)

8 de febrero - León, Gran Café León (entradas agotadas)

9 de febrero - Burgos, Estudio 27 (entradas agotadas)

22 de febrero - Miranda de Ebro, Sala Bocca

23 de febrero - Zaragoza, La Casa del Loco

1 de marzo - Valladolid, Sala Bitácora

2 de marzo - Salamanca, Sala Potemkin

8 de marzo - Madrid, Sala El Sol (entradas agotadas)

9 de marzo Madrid, Sala El Sol (segunda fecha - entradas agotadas)

22 de marzo - Barcelona, Sala Music Hall (entradas agotadas)

23 de marzo - Barcelona, Sala Music Hall (segunda fecha)