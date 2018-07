Imagine Dragons visitará España para actuar en Madrid y Barcelona

Su álbum de debut Night Visions se colocó en número 2 en la semana de salida en Estados Unidos, en España ya lleva tiempo sonando y su ascenso ha sido meteórico. Su single It's Time es disco platino en el mercado americano y llegó a top five en las listas Billboard Alternative y Billboard Rock. El vídeo fue nominado a los MTV Music Awards en la categoria de Best Rock Video.

Imagine Dragons han grabado en los estudios Battle Born de The Killers y les une amistad y desde luego haber puesto a la ciudad del "pecado" en el mapa de la música mundial. La revista Billboard les nombro como una de sus "2012's Brightest New Stars" y su música es la banda sonora del spot de la campaña del juego multiventas "Assassins Creed III".

En cuestión de pocos meses Imagine Dragons han pasado de ser unos desconocidos a tener un éxito global con himnos como Radioactive, On Top Of The World o It's Time.

Tras aplazar una anterior visita a nuestro país, ahora es el momento de verles en el momento justo, cuando hay que ver a los grupos y luego no arrepentirse. Madrid y Barcelona esperan con ansia a estos dragones del desierto de Nevada.

Viernes 6 de diciembre de 2013 - Madrid (Palacio Vistalegre Arena)

Sábado 7 de diciembre de 2013 - Barcelona (Palau Sant Jordi)