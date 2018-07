Radioactive, nuevo single de unos Imagine Dragons que agotan entradas en Barcelona

Radioactive, ‘éxito de rock del año’ según la Rolling Stone, ha conseguido el récord de permanencia durante 19 semanas en el N1 de las listas Rock Billboard Americanas. La publicación Deluxe de Night Visions incluye un total de 20 temas con éxitos como I’ts time, On the top of the world y 7 temas inéditos. Imagine Dragons actuarán en Madrid y Barcelona el 6 y 7 de diciembre.