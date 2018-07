Keane, de visita por Madrid, Pamplona y Barcelona en octubre

El cuarteto británico no ha querido dejar pasar la oportunidad de presentar su primer disco de estudio en cuatro años, Strangeland (editado en mayo 2012), en un ambiente que les acerque más a sus fans. Keane es una de las bandas británicas más exitosas de la última década. Sus cinco discos, Hopes and Fears, Under the Iron Sea, Perfect Symmetry, Night Train y el mencionado Strangeland, han ido directos al número 1 de la lista de ventas del Reino Unido, algo que sólo habían conseguido previamente The Beatles y han vendido más de 10 millones de discos.

Su nuevo single Sovereign Light Café fue el primer tema compuesto para Strangeland. La canción surgió en la gira de 2009, en un trayecto en coche desde el aeropuerto de Sâo Paulo al hotel, a raíz de un recuerdo de la costa de Bexhill por donde unos Keane adolescentes solían andar en bici. En aquel momento la banda decidió que el disco estaría listo cuando estuviese listo. Sin marcarse plazos. Ahora ya lo tenemos aquí. Strangeland, un disco que volvió a colocar a Keane en el top 5 de listas de todo Europa.

En España entró en el Nº 5 y que ahora vienen a presentar en directo en Madrid el viernes 19 de octubre (Palacio Vistalegre), en Pamplona el martes 23 (Teatro Baluarte) y en Barcelona el miércoles 24 (Sala Razzmatazz).