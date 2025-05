Sebastián Yatra lanza un adelanto de 'Milagro' en pleno centro de Madrid

El nuevo disco de Sebastián Yatra, Milagro, está a la vuelta de la esquina: el 16 de mayo tendremos en nuestras manos el proyecto más personal del artista colombiano.

Con este disco, lleno de baladas, el cantante busca iniciar una nueva carrera artística centrada en contar historias profundas y con significado. Y así ha ido adelantando poco a poco Yatra, con ejemplos como el single La pelirroja.

Desde que anunciara el álbum, el artista también ha adelantado algunas canciones que lo formarán con breves avances, como Segundo Amor, Energía Bacana... Y ahora ha adelantado el single que da nombre al álbum.

Para hacer especial esta primera escucha pública de la canción Milagro, el artista se ha plantado en la Plaza de Callao de Madrid junto a un grupo de personas que han vivido de cerca la primera escucha del esperado tema.

"¡Qué bonita!", ha comentado una de las personas presentes en la escucha en plena calle.

"Por qué te demoraste tanto sabiendo que este día iba a llegar / Sabía que dolería mucho, supongo que tenía que pasar / Te fuiste persiguiendo amor y aquí estaba yo recordándote, deseándonos / Por qué te demoraste en aceptar que nunca va a haber nadie como yo para ti, nadie / Como tú para mí, nadie / 3:33 me salió otra vez, no me lo inventé", canta el colombiano en Milagro.