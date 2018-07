Kesha se emociona cuando una pareja gay se compromete encima del escenario

Los estudios Disney Hollywood de Orlando presentaban el pasado fin de semana 'One Magical Weekend' (Fin de Semana Mágico), uno de los eventos LGTB más populares. Y Kesha se encargó de hacerlo realmente mágico para una pareja gay.

Kesha ha hecho realidad los sueños de Joseph Negrelli. Joseph quería sorprender a su novio Naveed, y tenía entradas para este evento gay desde hace meses. Pero cuando se enteró de que Kesha actuaría en él, pensó que no habría mejor sorpresa que declararse sobre el escenario con su artista favorita ejerciendo de maestra de ceremonias. "Teníamos las entradas para ir al One Magical Weekend, y luego se confirmó la actuación de Kesha... Hace tiempo que quería proponérselo, pero no estaba seguro de cómo hacerlo, así que decidí escribir a Kesha por Instagram y nunca pensé que me respondería, pero lo hizo. Me puso en contacto con su mánager y planeamos los detalles", relata Joseph a Billboard.

El momento fue tan romántico que Kesha no pudo contener la emoción. "Mi corazón se derritió y lloré" explicaba en Instagram. ¡No te pierdas el vídeo!