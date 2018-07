ROXETTE EN ESPAÑA

Y es que son muchas las personas que echaban en falta a este dúo de Pop-Rock que petó las listas de éxitos allá a principios de los noventa.

En un ambiente especialmente nostálgico Roxette interpretó temas de su nuevo Charm School, mezclados con sus inconfundibles e intemporales clásicos como Listen to your heart, The look o How do you do. Sin embargo la guinda la puso el conocidisimo Sleeping in my car que la gente no perdonó y no dejó de cantar en ningún momento. Pese a tocar temas del nuevo disco, Marie Freddiksson y Per Gessle apostaron por los clásicos de siempre para ganarse al público, que los esperaba fervientemente.

No cabe duda mirando a la cara de los asistentes de que realmente fue algo divertido que la gente disfrutó. Después del espectaculo ofrecido y el seguimiento ferviente de los seguidores estamos seguros de que el espíritu Roxette sigue muy vivo en una generación ya madura que no piensa jamás olvidar sus canciones.