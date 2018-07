SOS 4.8 2013

LUGAR: Murcia

FECHAS: 3 y 4 de mayo

ARTISTAS RELEVANTES:

Justice, The xx, M83, Crystal Fighters, Citizens!, Vitalic, Modeselektor, John Talabot, Kakkmaddafakka, Lori Meyers, L.A, Cuchillo, Los Punsetes Grises, Javiera Mena, Amable, BeGun, Angelpop, Clock Opera, DJD2, Dorian, Doctor Gonzo Is Not A DJ, Elyella, Extraperlo, Gaizka Mendieta + Jon Gateiz, Grises, Haim, Hola a Todo El Mundo, Indiescabreados, Jamie xx, Jero Romero, Julio Ródenas, Kostrok, The Suicide Of Western Culture, The Warriors, Toxicosmos, Viktor Flores, Ville Rowland Ville Rowland, Vincent Deejay, Virginia Díaz... (Más artistas por confirmar)

PRECIO: Anticipadas: Abono 2 días 54,99 € (70€ en taquilla) / entrada viernes 34.99€ (39 € en taquilla) / entrada sábado 34.99€ (39 € en taquilla) / Zona de acampada: 30€, Upgrade VIP: 15 €

SERVICIOS:

- Zona de acampada

MÁS INFORMACIÓN:

sos48.com

@SOS48Festival

CÓMO LLEGAR