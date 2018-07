Afeitarse la cara, la nueva tendencia entre las 'vloggers' de belleza

Afeitarse la cara como técnica de anti-envejecimiento en mujeres. Aunque parezca una locura no es nada nuevo ya que grandes estrellas de Hollywood como Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor empleaban esta técnica conocida como dermaplaning.

Actualmente han recuperado esta técnica muchas youtubers de belleza, entre ellas la popular Huda Kattan, cuyo tutorial acumula más de 2 millones de visualizaciones. Huda y otras beauty vloggers aseguran que no solo no sale el vello más fuerte sino que el afeitado actúa de exfoliante dejando el cutis con el tan deseado efecto "piel de melocotón". Eso sí, aconsejan que durante dos días antes y después del afeitado no se utilice ningún exfoliante ni producto que contenga ácido salicílico para no irritar la piel.

Aunque algunas lo hacen con cuchillas de afeitar al uso, hay otras que recomiendan no usar espuma de afeitar y utilizan unas cuchillas de acero inoxidable similares a un peine de cejas para apurar mejor las diferentes zonas del rostro.

Pero no solo lo aconsejan las gurús de la belleza, varios dermatólogos también defienden el dermaplaning como técnica anti-envejecimiento: "Es como una forma leve de la microdermabrasión, aumenta la producción de colágeno y reduce las arrugas", explica el Dr. Michael Prager a Daily Mail, y añade: "El corte de pelo por encima de la raíz no causará ninguna retroalimentación al folículo, que es la parte que produce el cabello y que se encuentra debajo de la piel".