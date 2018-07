Arrestan a dos mujeres por fumar marihuana delante de un bebé y tirarle el humo a la cara

Subieron el vídeo a Facebook pensando que no iba a tener ninguna repercusión, pero la jugada les ha salido bastante mal. ¡Qué pena!

Dos mujeres han sido arrestadas tras subir un vídeo a Facebook en el que aparecen fumando marihuana delante de un bebé. Pero no peor de todo no es eso, si no que enciman juegan a echarle el humo al pequeño.

Además, durante la grabación se puede ver cómo las dos mujeres, entre risas y risas, bromean sobre el estado del menor que no llega a alcanzar los 3 años de edad.

El vídeo tuvo comentarios muy negativos y acabó siendo eliminado de las redes sociales. ¡Desde luego que es bastante indignante!