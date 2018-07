La CIA utilizaba la música de Christina Aguilera como método de tortura contra los terroristas

Según un artículo titulado 'The Sound of Hate' y publicado por The New Yorker, la música de Christina Aguilera ha sido utilizada como método de tortura para obtener declaraciones de presuntos terroristas relacionados con los atentados del 11 de septiembre.

El diario americano ha revelado cómo este tipo de tortura era utilizado por agentes de la CIA contra los acusados de los ataques de las Torres Gemelas en la cárcel de Guantánamo.

Esta táctica tenía eficacia y lo utilizaban porque "uno puede cerrar los ojos para no ver algo, pero no puede cerrar los oídos", según asegura el diario. Además, la elección de la música adecuada es fundamental. "Aguilera parecía haber sido elegida porque se pensaba que podía ofender a los detenidos islámicos" asegura el articulista del diario.