Los dedos del pie de esta chica están obsesionando a todo el mundo

Una joven estudiante de la Universidad de Taiwán, ha querido compartir a través de un portal llamado Dcard, la foto de sus singulares pies. Y es que, la chica tiene los dedos de los pies casi más largos que los de sus manos.

"Desde mi niñez siempre me ha llamado la atención siempre que he usado chancletas. La gente me rodeaba y discutían sobre mí como si fuera un animal. Incluso me han dicho que no he evolucionado correctamente. Algunas personas me han preguntado si he usado mis 'cuatro manos' para subirme a un árbol", recoge Daily Mail.

Además, "Cuando era joven, pensaba que mis dedos de los pies eran normales. Cuando vi por primera vez los pies de otras personas, pensé ¿cómo es que sus dedos son tan cortos? Cuando crecí, me di cuenta que la extraña era yo después de todo", ha comentado la joven.

¿Qué te parece?