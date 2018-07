Una modelo Playboy fotografía a una mujer desnuda en el gimnasio y se burla de su cuerpo en Snapchat

¡La conejita playboy Dani Mathers se ha metido en un buen lío! La modelo ha difundido una fotografía a través de Snapchat donde se ve que enfoca a una mujer en el gimnasio desnuda y ella riéndose de su cuerpo. Además, las imágenes la acompaña de un comentario un poco fuera de lugar: "si yo no puedo dejar de verlo, vosotros tampoco".

Esta burla ha dado la vuelta a las redes sociales y son muchas las críticas ya recibidas tanto por haberse reído del cuerpo de una mujer, como por atacar la privacidad de esa persona. Con este acto, de momento, la modelo ha sido expulsada de ese gimnasio por una mala conducta y lo que no sabe es que podría llegar a ser también un delito.

La conejita se ha excusado con lo siguiente: "Me he equivocado por completo. Amo el cuerpo de las mujeres y por eso hago mi trabajo. La foto fue un error, se la quería hacer llegar a una amiga, pero se publicó en Snapchat para todo el mundo. No me di cuenta de que la había publicado porque soy nueva en la aplicación, fue un grave error".

A pesar de sus disculpas, la lluvia de críticas ha continuado y ha tenido que cerrar sus redes sociales.