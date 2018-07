En Europa FM estrenamos Born this way, el nuevo tema de Lady Gaga. ¡Escúchalo!

Aunque en un principio su estreno se esperaba para el 13 de febrero, jornada de Grammy, Xavi Martínez y Laura Trigo ya tienen Born this way en sus manos, aunque no podrán estrenarlo hasta este viernes 11 de febrero a las 21h.Lady Gaga decidió anunciarlo en Twitter publicando una foto del nuevo disco, Born This Way, junto al mensaje "LA CANCIÓN 13.2.11 EL DISCO 23.5.11". La impactante imagen muestra unas posaderas al desnudo mientras porta una chaqueta con el título "born this way" y luce un tatuaje de un unicornio en el muslo izquierdo.

El 11 de febrero es la fecha elegida para lanzar el primer sencillo, y 2 días después se entregarán los 53º Premios Grammy en los que Lady Gaga está nominada en 6 categorías incluyendo Mejor Disco por The Fame Monster.

Escucha cómo ha sonado el estreno de Born this way de Lady Gaga en Europa FM: