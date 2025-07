Sonorama Ribera 2025 publica los horarios oficiales

La La Love You en Sonorama Ribera Ibiza | Europa FM

¡Ya está todo listo! Sonorama Ribera ha compartido los horarios oficiales de su próxima edición y nosotros ya estamos preparando la agenda para no perdernos detalle de lo que ocurra los días 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto en Aranda de Duero (Burgos).

La La Love You, Carolina Durante, Amaia, Arde Bogotá, Franz Ferdinand y Viva Suecia son algunos de los artistas que participan en esta cita anual que cuenta con Europa FM como radio oficial y que se ha convertido en una parada imprescindible para los amantes de los festivales de verano.

Una experiencia inolvidable llena de espacios inolvidables. En Aranda de Duero los conciertos se distribuyen en distintos escenarios: los cinco que hay dentro del recinto del festival —Escenario Aranda de Duero, Escenario Ribera del Duero, Escenario Tierra de Sabor, Escenario AFMCYL y Escenario Comedia/Dance Hall— y los otros tantos distribuidos por la localidad burgalesa.

Son espacios para la música y también para la risa, porque en el Sonorama Ribera también hay lugar para la comedia con la participación de nombres como Igor Paskual, Charlie Pee o Soy La Forte en el escenario comedia.

¿Quieres no perderte detalle? Apunta los horarios oficiales y planifica tus días para no perderte a tu artista favorito y, por qué no, descubrir nueva música de la que disfrutar los próximos meses. El plan perfecto para un fin de semana redondo.

Miércoles 6 de agosto

Escenario Aranda de Duero:

19:40 horas: Nil Moliner

21:20 horas: Fermín Muguruza

23:00 horas: Fernandocosta

00:50 horas: Alizzz

02:30 horas: Innmir

Escenario Ribera del Duero:

19:00 horas: Bauer

20:30 horas: Rulo y la Contrabanda

22:20 horas: Miss Caffeina

00:10 horas: Zahara

01:50 horas: Cycle

Escenario Tierra de Sabor:

19:45 horas: De Rancho

21:20 horas: Green Valley

23:00 horas: Natalia Lacunza

00:45 horas: En Tol Sarmiento

02:25 horas: Cristalino

Escenario AFMCYL:

19:00 horas: Mateo Eraña

20:30 horas: Sarria

22:10 horas: Los Punsetes

23:55 horas: La Zowi

01:35 horas: Nodozurdo

Escenario Glo Music Hall:

19:00 horas: Dani Pastor

20:00 horas: Cheries DJs

21:00 horas: Fiesta de Disfraces

23:00 horas: Rocknights

Jueves 7 de agosto

Plaza del Trigo:

12:00 horas: Ezezez

13:00 horas: Chicle

14:00 horas: Denisdenis

15:00 horas: ¡Sorpresa!

Plaza de la Sal Vibra Mahou:

12:00 horas: Animal Oculto

12:55 horas: Álamo 51

13:50 horas: Niños Bastardos

14:45 horas: Los Galván

15:30 horas: Optigan 1

16:45 horas: EMDIV

Le Club/Café Central:

13:00 horas: Perseida

16:00 horas: She's a Star DJ

Escenario Aranda de Duero:

19:50 horas: Ash

21:30 horas: Café Quijano

23:30 horas: Viva Suecia

01:45 horas: Pignoise

03:30 horas: Fuzzz by DJ Nano

Escenario Ribera del Duero:

19:00 horas: Arizona Baby

20:40 horas: Ginebras

22:30 horas: Supergrass

00:45 horas: Siloé

02:40 horas: Cupido

Escenario Tierra de Sabor:

19:40 horas: Enol

21:10 horas: Exsonvaldes

22:50 horas: Raule

00:30 horas: Walls

02:10 horas: Parquesvr

03:50 horas: Ani Queen

Escenario AFMCYL:

19:00 horas: Capitán Sunrise

20:20 horas: Camellos

22:00 horas: Marlon

23:40 horas: Hens

01:20 horas: Trashi

03:00 horas: Neverland Bari

Escenario Glo Music Hall:

19:00 horas: Mercedes Cañas

20:00 horas: Ángela González

21:00 horas: Maren

22:00 horas: Hey Kid

23:00 horas: Mauri

23:50 horas: David Nal

01:05 horas: Los Maya

02:20 horas: Mediocre DJ

03:35 horas: Ox

Escenario Comedia:

20:30 horas: Torreznos Podcast

21:30 horas: Igor Paskual

22:15 horas: David Domínguez

22:35 horas: Miki de Kai

23:00 horas: Los Gandules

Viernes 8 de agosto

Plaza del Trigo:

12:00 horas: Pavlenha

13:00 horas: Rata

14:00 horas: Sanguijuelas del Guadiana

15:00 horas: ¡Sorpresa!

Plaza de la Sal Vibra Mahou:

12:00 horas: Carameloraro

12:55 horas: Alec López

13:50 horas: Proyecto Perli

14:45 horas: No quiero

15:30 horas: Jungleo

16:45 horas: Tuyyo DJ's

Escenario Charco:

12:00 horas: Sol Pereyra

13:00 horas: El sombrero del Abuelo

14:00 horas: Disco Bahía

15:00 horas: Javiera Mena

16:00 horas: Sara Socas

17:00 horas: Ilan Amores

Le Club/Café Central:

13:00 horas: The Oro

16:00 horas: She's a Star DJ

Escenario Aranda de Duero:

19:50 horas: Chambao

21:35 horas: La Raíz

00:05 horas: Carolina Durante

02:00 horas: Nena Daconte

03:50 horas: Carlos Jean

Escenario Ribera del Duero:

19:00 horas: Besmaya

20:45 horas: Rufus T. Firefly

22:50 horas: Franz Ferdinand

01:05 horas: Barry B

02:50 horas: Elyella

Escenario Tierra de Sabor:

19:40 horas: Querido

21:10 horas: Merino

22:50 horas: Almácor

00:30 horas: Soge Culebra

02:10 horas: Anabel Lee

03:50 horas: Vasck

Escenario AFMCYL:

19:00 horas: Julieta 21

20:20 horas: Alberttinny

22:00 horas: Mr. Kilombo

23:40 horas: Nikone

01:20 horas: Santero y los muchachos

03:00 horas: Ruto Neón

Escenario Glo Music Hall:

19:00 horas: Magic

20:00 horas: Kalas y Legend X Kopoet

21:00 horas: Cristina Len

22:00 horas: Pablopablo

23:00 horas: Victorias

23:50 horas: PMK

01:05 horas: DJ Filo

02:20 horas: Fat Gordon

03:35 horas: DJ Moderno

Escenario Comedia:

20:30 horas: No todo vale Podcast

21:30 horas: Bianka Kovacs

21:55 horas: Coria Castillo

22:20 horas: Isabel Rey

23:00 horas: Charlie Pee

Domingo 10 de agosto

Plaza del Trigo:

12:00 horas: Michael Foster

13:00 horas: Cosmic Wacho

14:00 horas: El Nido

15:00 horas: ¡Sorpresa!

Plaza de la Sal Vibra Mahou:

12:00 horas: Norte

12:55 horas: Bandera Romeo

13:50 horas: Tenda

14:45 horas: Lavida

15:30 horas: Chinches DJ's

16:45 horas: Popi&Sito

Escenario Charco:

12:00 horas: Kike M

13:00 horas: Ray Coyote

14:00 horas: La Santísima Voladora

15:00 horas: Queralt Lahoz

16:00 horas: Niños Luchando

17:00 horas: Tito Ramírez

Le Club/Café Central:

13:00 horas: Ulmus

16:00 horas: She's a Star DJ + David Van Bylen + Balalata Berlín

Sonorama Baby:

11:30 horas: Arigato

12:50 horas: Quimirock

14:00 horas: La Probetta