Quién es Gale, la telonera del primer concierto de Aitana en Madrid

"Gale viene de galaxia, también un poquito de Gala, la musa de Salvador Dalí, y también llegó en un sueño, porque soy una persona que está bastante conectada con mis sueños".

Con estas palabras explicaba Gale en una reciente entrevista el significado de su nombre, que condensa la esencia de la personalidad de la telonera del primer concierto de Aitana en el Riyadh Air Metropolitano de .Madrid.

Amante del arte, las películas y su familia, se describe en sus redes como "un contraste", feliz y nostálgica al mismo tiempo, como su música, la cual define como una mezcla de estilos "pop, bad ass y vulnerable".

La artista puertorriqueña de 32 años se ha ido haciendo poco a poco un hueco en la industria de la música como compositora de grandes artistas, pero también como cantante con temas que le han valido incluso varias nominaciones a los Latin Grammy en 2023 por su álbum Lo Que No Te Dije.

Desde su participación como telonera en dos de los preshows de los conciertos de Shakira, la artista ha ganado mucha más exposición con su música, aumentando la cantidad de fans que la siguen. Temas como Por Si las Dudas, en colaboración con LAGOS, y La Razón, en colaboración con Ana Mena, han sido algunas de las canciones más escuchadas de la artista que le han llevado a convertirse en una nueva promesa de la música.

Compositora y telonera de Aitana

Este miércoles 30 de julio la cantante puertorriqueña forma parte del METAMORFOSIS TOUR como telonera de Aitana, con la cual comparte una estrecha amistad y junto a la que ha compuesto un total de nueve canciones de su disco CUARTO AZUL. Sin embargo, ambas artistas no han colaborado aún en ninguna canción, algo que a Gale le gustaría cambiar en el futuro. Según declaró en una entrevista a Europa FM, quieren encontrar el momento perfecto, pues ambas tienen la intención de "encontrar la canción y crearla juntas".

Su participación en el Opening Show del primer concierto de Aitana en Madrid la confirmó la artista catalana en redes sociales. En el vídeo puede verse a la puertorriqueña susurrándole y un texto sobre el vídeo que dice: "Sonríe si una de las teloneras del Metropolitano es una de tus mejores amigas y ha compuesto medio disco contigo...". A partir de este punto, ambas empezaron a compartir publicaciones sobre su participación junto a palabras de agradecimiento y amistad.

Antes de esto ya habíamos podido ver el fuerte vínculo que hay entre las dos cantantes a través de publicaciones sobre la grabación de CUARTO AZUL, en las que aparecían varios artistas grabando en el estudio junto a Aitana. En uno de los vídeos, podemos ver a Gale cantando y bailando junto a la catalana el tema DESDE QUE YA NO HABLAMOS. En esta publicación, Gale comentaba a Aitana: "TE AMO Y NOS AMO! NECESITO ESTE ÁLBUM YAAAAA!".

Meses antes también habíamos podido verlas en unas fotografías que compartía la catalana durante un viaje por Miami.

Persiguiendo un sueño

Carolina Isabel Colón Juarbe, nombre de Gale, adquirió la vocación musical desde bien pequeña. La puertorriqueña nació en el núcleo de una familia de músicos: su padre tocaba la guitarra y su abuelo, el cuarto (instrumento de cuatro cuerdas propio del folclore venezolano).

Inició sus estudios en la música en la Escuela Libre de Música de San Juan donde aprendió canto clásico, a tocar la guitarra y se unió al coro. Después, se interesó por el teatro musical y más tarde entró a la universidad, primero a estudiar publicidad y luego composición.

Ya en la universidad, Gale empezó a publicar covers en YouTube, donde compartió su versión de Que no, de Pedro Capó. Al verlo, al artista le gustó tanto que decidió invitarlaa uno de sus conciertos para cantarla juntos. En esta época, la artista comenzó a financiar su música con el micromecenazgo y publicar sus primeras canciones originales en internet.

Coautora de Copa Vacía y Puntería de Shakira

Anitta, Shakira, Christina Aguilera, Manuel Turizo o Juanes son solo algunos de los artistas para los que la puertorriqueña ha compuesto temas a lo largo de su carrera aunque ha sido su relación con Shakira la que más ha impulsado su carrera. La artista formó parte de la creación de los temas Copa Vacía y Puntería, pero lo que más la hizo ganar repercusión fue su participación como telonera en la gira Las mujeres ya no lloran.

Además, este hecho fue muy importante en la carrera de la artista pues Shakira es su cantante favorita y abrir sus conciertos en Medellín fue todo un sueño cumplido. Tal y como declaró en una entrevista, escribir para Shakira ha sido un "honor", pues es un disco y una artista que ama.

En cuanto a su propia música, Gale suele escribir sobre aquellas cosas que ella considera necesarias, incluso si son verdades incómodas o causas sociales. Esto mismo hizo en su tema D Pic, donde canta sobre el consentimiento y critica las tan comunes fotos no solicitadas. Su último álbum, Lo Que No Te Dije, fue publicado en 2023, y no ha parado desde entonces. En 2024 publicó Tarantino en colaboración con Pol Granch y el 26 de junio de 2025 lanzó Sería Cool, su último tema que formará parte de su próximo disco, que define como "un poco más atrevido" que el primero, según contó a Europa FM.