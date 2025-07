Aitana se desahoga en 'Cuando hables con él', ¿una carta a Miguel Bernardeau?

El 30 de mayo de 2025, Aitanavolvió a tocar el alma de sus seguidores con un álbum sincero, lleno de luces y sombras. Cuarto azul se ha consagrado como el cuarto disco de estudio de la artista, una obra muy especial que compuso en un año especialmente difícil, en el que tuvo que lidiar con problemas de salud mental tras ser diagnosticada con depresión.

Una vez más, Aitana ha conseguido conectar desde lo más profundo y si hay un tema que no ha pasado desapercibido,ese es Cuando hables con él, una balada emotiva y desgarradora que habla del anhelo y del arrepentimiento. Una canción con la que Aitana encierra a los fantasmas de la relación que vivió con esos "ojos azules" que la volvían loca. En ella, se desahoga y pide perdón al que fue al amor de su vida y que parece estar dedicado a Miguel Bernardeau.

Lejos de buscar una respuesta por parte del actor, Aitana ha recalcado que, aunque ha querido ser evidente en sus indirectas y en su disculpa, es consciente de que lo que él necesita es silencio. Por eso no quiere decir abiertamente que va dirigida hacia él, para evitar exponerlo a través de su música.

El primer concierto de la gira Metamorfosis Seasontuvo lugar en la "casa" de Aitana en Barcelona. Cuando llegó el turno de interpretar Cuando hables con él, la artista protagonizó un gesto muy comentado. Aunque a la frase "cómo lo siento" le sigue un "yo me estoy muriendo por hablar con él", la cantante prefirió callarse y mirar al público y negar con la cabeza. Aitana lo dejó claro: la historia está zanjada. A veces, un silencio dice más que mil palabras.

De lo que no tenemos duda es de la veracidad que esconde esta canción, porque este álbum no entiende de ficción. La propia cantante lo ha confirmado en varias entrevistas: Cuarto azul solo recoge experiencias reales que ha vivido.

Muchos fans se han sorprendido con esta canción, especialmente tras conocerse la relación actual de Aitana con Daniel Alonso, más conocido como Plex. No obstante, Cuando hables con él se escribió antes de que comenzara su romance con el streamer, como ha mencionado en varias entrevistas y ha recogido Javi Hoyos. Aunque se la vio en enero junto a Bernardeau, en la Listening Party de Madrid Aitana afirmó que ha estado soltera este año y que ha decidido volver a su lugar seguro: su cuarto azul, el lugar de su infancia y de la calma.

Letra de 'Cuando hables con él'

Cuando hables con él

Dile que me viste que le mando un hola

Que, aunque no sé muy bien lo que está haciendo ahora

Yo de corazón espero que esté bien

Cuando hables con él

Déjale saber

Que, aunque estuvo un tiempo con otra persona

Ya no estoy con él y no me siento sola

Y dile que de vez en cuando pienso en él

Cuando hables con él

Pero no le cuentes todo

Que no le quiero hacer daño

Porque a su lado viví mis mejores años

Cuando hables con él

Porfa dile todo lo que estoy sintiendo

Que, aunque pasen años yo lo llevo dentro

Que le echo de menos, que lo quiero ver

Y cuando hables con él

Dile que la noche a veces pierde al viento

Yo sé que dejarle fue una estupidez

Cómo lo siento

Yo me estoy muriendo por hablar con él

Para decirle que yo sé que no fue perfecto

El primer amor tiene esos efectos que no se olvidan, no

Pero se olvida lo que te dolió

Que me perdone por las canciones

La música también se equivoca

Porque tus ojos azules me volvían loca

Pero tú no le cuentes todo

Que no le quiero hacer daño

Porque a su lado viví mis mejores años

Y cuando hables con él

Porfa dile todo lo que estoy sintiendo

Porque, aunque pasen años yo lo llevo dentro

Que le echo de menos, que lo quiero ver

Y cuando hables con él

Dile que en la noche a veces me arrepiento

Yo sé que dejarle fue una estupidez

Cómo lo siento

Y aún me estoy muriendo por hablar con él

Yo sé que dejarle fue una estupidez

Cómo lo siento

Y aún me estoy muriendo por hablar con él