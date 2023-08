7 cosas que no sabías sobre la Infanta Sofía, la gran aficionada al fútbol de la Casa Real

Sofía de Borbón es la menor de las infantas y además de ser de la realeza, también tiene muchas aficiones.

Desde pequeña siente una gran pasión por el fútbol y este domingo 20 de agosto estará en la final de la Selección Femenina de Fútbol, donde España se juega la Copa del Mundo.

Su hermana mayor, la infanta Leonor acaba de comenzar su carrera militar en la Academia de Zaragoza, pero ella tiene otro plan para este fin de semana, uno más tranquilo y acompañado de su madre. Fuentes de la Casa del Rey han declarado para EFE que ambas asistirán al Sydney Football Stadium para ver jugar a La Roja.

No es la primera se deja ver en un partido de fútbol, pues este mismo año también apareció junto a su padre en la final de Copa del Rey jugada en Sevilla. En su paso por el Estadio de la Cartuja, Sofía llevó un conjunto de ropa que se asemejaba mucho a la bandera de Andalucía, con una blusa verde y unos pantalones blancos.

Te contamos algunas curiosidades de la pequeña de la familia real que no te dejarán indiferente.

El número del DNI

Casi todos los españoles tienen un número asignado aleatoriamente para identificarnos, pero los reyes tienen los suyos propios reservados. Desde que se implantó el DNI en 1951, Franco obtuvo el número 1, el 2 fue para su mujer, el tres para su hija y así sucesivamente hasta que se llegó a don Juan Carlos y doña Sofía, que cuentan con 10 y 11. De esta manera la Infanta Sofía tiene el número 17.

Como una hija única

La Infanta Sofía seguirá los pasos de Leonor y comenzará el siguiente curso fuera de España. Los reyes han querido que sus hijas estudien el bachillerato internacional—una modalidad que tiene un mayor reconocimiento académico— en el UWC Atlantic College ubicado en el Valle de Glamorgan, Gales.

Leonor ha estado prácticamente dos años fuera de casa y Sofía ha vivido la experiencia como si fuese hija única. Ahora la menor de las infantas se embarca en un nuevo cambio en su vida abandonado España a finales de este verano 2023. Para 2025, fecha en la que terminaran los dos cursos de bachillerato, estará de vuelta.

“El programa académico se desarrolla en dos cursos (2023-24 y 2024-25) y comprende tanto materias de ciencias como de letras”, explicaban en una nota de prensa de la Zarzuela.

Cuánto vale la ropa de la Infanta Sofía

Aunque la familia real asiste a eventos que requieren de ropa formal, la Infanta Sofía no siempre lleva lujosas marcas.

En la reciente despedida de su hermana que se marchaba a Zaragoza, la infanta Sofía ha llevado una blusa verde de Zara que ronda los 30 euros. De hecho, es la misma blusa que se puso cuando estuvo en la final de la Copa del Rey.

En los actos de los premios Princesa de Girona, apareció con un outfit de dos piezas rojo de bajo coste, pues tanto la blusa como los pantalones pertenecían a una colección de Sfera. Mientras, su hermana llevó un vestido naranja de Lady Pipa, una marca un poco más cara cuyas prendas suelen superar los 150 euros.

Otras marcas con las que se ha visto a la pequeña de la Zarzuela han sido, Paco Gil para los premios Princesa de Asturias, IKKS en la Fiesta de Interés Turístico Nacional o Cayro Woman en el día de su confirmación.

Tampoco ha descartado ponerse ropa de su madre, como hizo en enero de 2019, llevando un jersey lució la reina tres años antes.

Escapadas de princesas

Sofá De Borbón comparte gustos con su padre pues uno de sus géneros favoritos es la ciencia ficción. En 2017 la pillaron en el cine viendoStar Wars: Los últimos Jedi y dos años más tarde Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker.

Este verano, las hermanas han disfrutado de un pequeño viaje sin sus padres. Durante las vacaciones familiares, las infantas dejaron a los reyes en tierra mientras ellas pasaron una tarde junto a sus amigas en un yate alejadas de las cámaras. Desde siempre han viajado a Mallorca y han aprovechado para disfrutar de un rato con su pandilla de toda la vida.

Fan de Harry Styles

En 2022, durante la gira Love On Tour de Harry Styles, el británico dio un concierto en Madrid al que acudieron las infantas junto a su madre. Se las vio en plena pista rodeadas de guarda espaldas por si las cosas se torcían.

El ex miembro de One directionha vuelto a visitar la capital este verano y según el diario El Español, Sofía de Borbón acudió de nuevo a su show. No hay imágenes que prueban su asistencia como el año anterior pero varios de los presentes vieron pasar tres coches blindados donde supuestamente iba la infanta.

El mismo medio asegura que, no solo acudieron, sino que tuvieron la oportunidad de hablar con el cantante durante un breve encuentro en su camerino. Otras cantantes a los que sigue la pequeña de la realeza son a Amaiay Rosalía, a la que también fue a ver en su espectáculo en Palma.

La infanta Sofía tiene gustos muy diferentes entre sí pero parece que desde pequeña mantiene una pasión firme, el fútbol.