Adele asegura que su nueva mansión está embrujada

Con las ganas que tenía Adele de comprarse un pisito de soltera, en el que disfrutar de su nuevo amor... ¡Pues se le ha chafado el plan! La cantante, tras gastar un dineral en una espectacular mansión, ahora dice que no quiere vivir allí porque "en ocasiones... ¡ve espíritus!"

¡Madre mía! Con el dineral que se ha gastado Adele en su nidito de amor, ahora va y dice que no quiere dormir allí porque cree que la casa está embrujada. Tras invertir 7.000.000 libras (más de 8 millones de euros) en la mansión, que se encuentra en Sussex (Inglaterra), ahora se ha obsesionado con que hay espíritus y no quiere vivir allí, según cuenta el periódico The Sun.

“Vivir allí me da escalofríos”, le comentó la cantante a un amigo íntimo. Según cuentan, la ganadora de los seis Grammys escucha ruidos en medio de la noche y pasa tanto miedo que ha tenido que llevar a su guardaespaldas personal a vivir con ella. Además, ha contratado a dos agentes de seguridad adicionales para proteger la propiedad.

La mansión, un antiguo convento, con diez habitaciones, capilla privada y dos piscinas, se ha convertido en la peor pesadilla para la cantante. “Adele estaba tan emocionada de adquirir una propiedad tan elegante como esa… Pero no ha resultado tan feliz cómo debería”, comenta un amigo. “Está convencida de que la persiguen por la casa. Ella sabe de su pasado como convento y por las noches es un lugar muy oscuro…”, asegura.

Por su parte, el representante de la cantante no se ha pronunciado al respecto. Aunque hace unas semanas la propia Adele hacía un recorrido por la mansión para un conocido programa de televisión, y comentó al llegar a uno de sus pasillos: “Este pasillo me da bastante miedo… ¿Has visto alguna vez ‘El resplandor’?”.

Todo esto nos sorprendería si no hubiese más casos de famosos que creen que hay espíritus viven con ellos, como es el caso de Lady Gaga, Kate Moss o Demi Lovato. ¡Vamos! Que parece que para ser una celebrity en condiciones tienes que tener un 'sexto sentido', y ver 'en ocasiones' muertos…