Los alarmantes y violentos mensajes que una acosadora enviaba a Ewan McGregor

Ewan McGregor ha pedido protección y el juez se la ha concedido. El actor de 53 años llevaba tres años lidiando con la furia y obsesión de una mujer obcecada con él.

Angelica Gorentz, la condenada, llevaba tres años enviando correos electrónicos con amenazas que incluían armas de fuego, el Código Da Vinci y en los que expresaba su deseo de tener un bebé con el actor sin el consentimiento del escocés. La manía persecutoria de la mujer comenzó a hacerse sólida cuando participó en la saga Star Wars en 2022, cuando comenzó el goteo de mensajes "confusos, delirantes y amenazantes". Así lo detalla él mismo en la demanda que ha interpuesto en un juzgado de Los Ángeles, en la que añade que suponía una "amenaza de peligro inminente" para él y sus seres queridos.

Ahora, un juez ha condenado a la mujer con una orden de alejamiento que la obliga mantenerse a 100 metros de distancia del actor, de su mujer —la también actriz Mary Elizabeth Winstead—, de sus cinco hijos y de su exesposa, Eve Mavrakis. Tampoco puede establecer comunicación con ellos de ninguna manera.

El medio estadounidense TMZ ha tenido acceso a los documentos judiciales en los que se construye un relato de obstinación en la que la mujer pensaba que era la amante abandonada de McGregor, al que se dirigía en tono agresivo y violento por casarse con Winstead el mismo año que empezó el acoso. Son más de 500 correos electrónicos los que envió tanto a él como a su familia, y muchos de ellos giraban en torno a su deseo de tener hijos con él aunque no tuviese su consentimiento. "Porque solo necesito tus pelotas para tener hijos contigo mediante fecundación in vitro, no tu p*** p***", escribió el pasado mes de diciembre.

En octubre le contaba al actor que había visto El Código da Vinci y que creía que la trama escondía un mensaje "de los Illuminati diciendo que soy una princesa".

Se presentó en su casa durante las fiestas de Navidad

Los momentos más críticos llegaron el pasado mes de diciembre, cuando la mujer puso rumbo a California desde Minnesota, un trayecto en coche que hizo mientras informaba al actor de cada parada que hacía. Quería llegar hasta la casa de la exmujer del actor, donde el actor pasaba las fiestas navideñas con su actual esposa y sus cinco hijos. Consiguió acceder a la entrada del domicilio, pero no accedió a la propiedad, que estaba vallada. Sí tuvo la oportunidad de encontrarse con McGregor, al que dedicó palabras confusas como "la fastidiaste".

Tras esta interacción, el comportamiento de la mujer se intensificó, y el miedo invadió al actor cuando en los mensajes comenzó a hacer referencias a la serie Dexter, cuya trama gira entorno a un forense especializado que también se dedica a cazar víctimas y asesinarlas. Además, la acosadora expresó al intérprete su deseo de comprar un rifle de francotirador.