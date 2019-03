Alucinarás con qué cantante hay detrás de esta preciosa versión de Sam Smith

'The Masked Singer' / Youtube 'The Masked Singer'

'The Masked Singer' es un programa de la FOX americana cuya mecánica consiste en premiar la mejor voz sin saber quién se esconde debajo del monstruo.

Sin embargo, tras esos trajes no se esconden personas anónimas, sino artistas que ya poseen un gran reconocimiento. Es una especie de 'Tu Cara Me Suena' pero en plan 'Tu Voz Me Suena' porque en ningún momento se desvelan las identidades de los concursantes, ni a los jueces ni al público. Solo en el caso de que resulten eliminados, se quitan la máscara y se descubren.

Estos días el concurso llegaba a su fin y artistas como LaToya Jackson, Tori Spelling o Joey Fatone se quedaron a medio camino. El ganador ha sido 'El Monstruo', que cantó 'This is How We Do It' de Montell Jordan.

Sin embargo, la actuación 'El Monstruo' ganador que más nos ha llamado la atención es la de la octava gala, cuando cantó la conocida canción 'Stay With Me' de Sam Smith.

¿Y quién se escondía detrás de la máscara de 'El Monstruo'? Se trataba nada más y nada menos que del rapero T-Pain, conocido por el abuso del 'autotune' en su raps. En más de una ocasión ha asegurado que no lo usa porque lo necesite, sino para crear diferencias. Y con esta pedazo de actuación, demuestra que decía la verdad. ¡Menudo vozarrón!