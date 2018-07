'Always in my Head' y 'Another's Arms', dos nuevas canciones de Coldplay

Coldplay ha vuelto a sorprender estrenando material incluido en su próximo disco Ghost Stories . Ha sido durante su actuación en el iTunes Festival, donde han interpretado las canciones Always in my head y Another's arms.

Después de Midnight y Magic, Coldplay ha estrenado más nuevas canciones, en esta ocasión en directo durante su concierto en el iTunes Festival de Austin (Texas, Estados Unidos), dentro de la programación del SXSW.

La banda británica ha ofrecido hace unas horas un recital de 11 temas en el Moody Theatre, en el que junto a algunos de sus clásicos, han sonado las nuevas Always in my head y Another's arms, ambas pertenecientes al disco que publicarán el 19 de mayo con el título Ghost Stories.

"Ésta ha sido la primera vez que la hemos interpretado y estoy feliz de que haya sido con vosotros", dijo el vocalista Chris Martin al público después de tocar Magic, el primer single del mencionado álbum Ghost Stories.

Las canciones interpretadas por Coldplay en su regreso a los escenarios tras su exitosa gira mundial Mylo Xyloto fueron Always In My Head, Charlie Brown, Paradise, Magic, Clocks, Another's Arms, Viva La Vida, Atlas, Every Teardrop Is A Waterfall, Fix You y Midnight.

A continuación puedes disfrutar del concierto que ofreció Coldplay en el iTunes Festival: