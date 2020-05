Alyssa Milano (Embrujadas) enseña su mascarilla de ganchillo y las redes se le echan encima

La actriz Alyssa Milano no suele ser muy polémica en las redes sociales, pero esta vez no se ha quedado callada ante los que cuestionaban las medidas de seguridad que utiliza con su familia ante la pandemia de covid19.

Todo surgió a raíz de una fotografía que publicó la propia actriz, en la que la vemos junto a su familia utilizando una mascarilla de ganchillo. Es evidente que este material, por sí solo, no filtra bien las partículas y no protege, pero la cosa tenía truco.

"¡Enseñadme vuestras mascarillas! Las mascarillas mantienen a las personas seguras y sanas. ¡Enséñame la tuya! Listo? ¡Vamos! #LlevaUnaMascarilla", escribía la actriz junto a la foto.

Poco tardaron los tuiteros en intentar sacarle los colores a la actriz llamándole la atención y señalando que no era una mascarilla segura.

Ante la avalancha de críticas, la actriz aclaró lo sucedido con un tono nada conciliador: "Gilipollas, la mascarilla tiene un filtro de carbón. Así que sí, puede ser de croché y ser totalmente segura", sentenciaba.

Lejos de quedarse ahí el asunto, hubo decenas de tuiteros que respondieron a la actriz asegurando dudar de la existencia del coronavirus y autoproclamándose inmunes. Muchos de estas personas mantienen que las mascarillas en realidad "no protegen" y que son un "sistema de control". "No llevaré el miedo de otros".

También hay quien reniega del uso de la mascarilla por reafirmar su fe en Dios. "Alyssa, nunca usaré una mascarilla y te diré por qué. Soy cristiano y mi Dios ha prometido protegerme y cuidarme, no voy a usar una mascarilla y decirle a Dios que confío en un cacho de tela más de lo que confío en él, ¡simplemente no voy a hacer eso!".

Alyssa I will never wear a mask and I'll tell you why, I am a Christian and my God has promised to protect me and take care of me, I'm not going to wear a mask and tell God that I trust a piece of cloth more than I trust him I'm just not going to do that!