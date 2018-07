Ana Torroja, Miguel Bosé y Sergio Dalma formarán el jurado de 'El Número Uno'

Tras el éxito de Tu Cara Me Suena , Antena 3 está preparando El Número Uno , un nuevo programa musical. Ana Torroja, Miguel Bosé y Sergio Dalma son los primeros miembros confirmados que formarán el jurado.

Antena 3 estrenará próximamente El Número Uno, un programa musical donde diferentes candidatos a ganar el concurso demostrarán su talento gala tras gala.

El programa, presentado por Paula Vázquez, contará con un jurado formado por cinco miembros de los que ya podemos conocer el nombre de los tres primeros: Ana Torroja, Miguel Bosé y Sergio Dalma serán los encargados de valorar las actuaciones de los concursantes hasta conseguir el verdadero Número Uno.

Gestmusic, productora de otros programas de éxito como Atrapa Un Millón, lleva varios meses trabajando en este nuevo formato.

Por su parte Antena 3 ha querido apostar fuerte por este Talent Show tras el éxito de Tu cara Me Suena, donde los concursantes en este caso eran caras conocidas de la música y la televisión. Siguiendo el mismo formato que Tu Cara Me Suena, El Número Uno no será un reality, sino que los seguidores verán un resumen de los ensayos de cada concursante durante la gala semanal.

En la fase final del casting, los internautas escogerán a 50 de los 100 finalistas. En la web del programa se colgarán los vídeos de los castings de cada concursante para que los internautas puedan votarlos. Una vez contabilizados los votos, las reproducciones y las comparticiones, los cinco concursantes más populares de cada una de las ciudades donde se han realizado los castings (Valencia, Las Palmas, Bilbao, Santiago, Sevilla, Málaga, Barcelona y Madrid) formarán parte de este selecto grupo de 100 cantantes.

Contando que en Madrid y en Barcelona hay dos jornadas de casting presencial, al final de este proceso los usuarios de la web habrán seleccionado a un total de 50 cantantes. Los otros 50 serán elegidos por la organización del programa.