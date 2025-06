Las esperanzadoras palabras de Diego Arroyo de Veintiuno tras su polémica con Wegow y su nueva versión de 'La Ruina'

Veintiuno no quiere que su conflicto con la tiquetera Wegow caiga en el olvido. Por ello, lo recuerdan cada día a través de redes sociales.

Y es que la tiquetera entró en preconcurso de acreedores por su débil situación financiera, lo que provocó que distintos artistas que trabajaban con ella tuviesen que hacer frente a los gastos de todos los conciertos. Entre los artistas afectados también se encuentran el grupo La M.OD.A y Yoli Saa.

Veintiuno ya nos contó a Europa FM que llevan la situación como puede, y el vocalista, Diego Arroyo, se encargó en Cuerpos especiales de hacer una canción "inspirada" en lo que les está ocurriendo.

Este martes 24 de junio, día 35 sin que la tiquetera pague lo que les debe, el cantante ha querido ensalzar a las buenas compañías en momentos como este.

"Últimamente he aprendido algo sobre la buena suerte. Buena suerte es tener colegas increíbles que cuando saben que cuando saben que estás pasando un mal momento (por ejemplo, que la tiquetera con la que vendíamos entradas se ha declarado en preconcurso de acreedores dejándonos a deber una fortuna en entradas que no sabremos si las cobraremos), mi colega me diga: 'Tío, es injusto lo que os ha pasado, queremos ayudaros como sea'", ha expuesto.

Así, Veintiuno ha recurrido a la música: "Y que se me ocurra que hay una canción de Veintiuno que ería gracioso sacar en este momento. Y que se lo proponga y que mi colega, que tiene una banda increíble me diga: 'Por supuesto'".

Y es que el cantante ha descrito lo que está a punto de suceder: hace unos días, Veintiuno anunciaba por sorpresa unan nueva versión de la canción La Ruina junto a Niña Polaca y la M.O.D.A, para reivindicar desde la música esta situación.

El mensaje de Arroyo ha continuado indagando el significado de tener buena suerte: "Buena suerte es tener bandas a las que admiramos a las que poder decirles: 'Oye, ¿os animáis a entrar?'. En un momento en el que ellas tampoco lo están pasando bien y que te digan que sí".

Veintiuno, rodeado de Niña Polaca y La M.O.D.A

"Creo que la buena suerte es gente, y nosotros tenemos a la mejor gente. Se llaman Niña Polaca y La M.O.D.A, y la canción se llama La ruina", ha compartido Arroyo, muy orgulloso de la unión con la que podrá reivindicar este bache en el camino.

La nueva versión de La ruina se podrá escuchar el viernes 27 de junio, con una fusión de bandas con más importancia que nunca.