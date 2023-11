Angy Fernández: cuántos años tiene, qué hizo tras 'Física o química', la enfermedad que sufre y su novio

Una de las grandes sorpresas delBenidorm Fest 2024 es la participación de Angy Fernández. Aunque la vimos por primera vez en Factor X, alcanzó la fama en 2008 interpretando a Paula en la exitosa serie Física o química durante tres años junto a Úrsula Corberó o Maxi Iglesias.

Ángela María Fernández González (33 años) nació en Palma de Mallorca y desde niña participó en varios proyectos musicales, como el programa Veo Veo con Teresa Rabal.

En 2008 participó en Factor X España. Fue una de las concursantes más queridas y apoyadas del certamen y pudimos verla brillar con canciones como Torn de Natalie Imbruglia, Beautiful de Christina Aguilera o Fallin' de Alicia Keys. No logró ganar y quedó segunda por detrás de María Villalón.

Su papel protagonista en 'Física o química'

Al salir, aprovechó el altavoz mediático para dar sus primeros conciertos y estrenar su disco debut Angy. El tema Sola en el silencio fue un éxito en reproducciones y se utilizó como la banda sonora para FoQ.

Su papel como Paula Blasco fue su primera aparición en una serie. En ella, interpretaba a una joven cuya vida cambiaba repentinamente cuando se quedaba embarazada de Gorka (Adam Jezierski) siendo solo una adolescente. Pudimos verla compartir escenas con estrellas de la televisión como Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Andrea Duro, Ana Milán o Javier Calvo.

Ganadora de 'Tu cara me suena 1'

El instituto Zurbarán 'echó el cierre' en 2011 y ese mismo año era anunciada como concursante en la primera edición del programa de imitaciones Tu cara me suena, en el que resultó ganadora. Se metió en el papel de grandes artistas como Lady Gaga, Rihanna, Mariah Carey o David Bisbal.

En 2013, la mallorquina lanza la canción Boy toy como primer single de su segundo disco Drama Queen.

Desde entonces, su carrera perdió fuelle y desapareció de los focos, aunque nunca dejó de trabajar. Estuvo en programas como Pequeños gigantes y presentó concursos y shows como Youtubers o Yu: No te pierdas nada. Recientemente, la hemos visto en la obra de teatro La llamada como Susana Romero.

Ya habló del Benidorm Fest

Su participación en el Benidorm Fest no ha pillado de sorpresa a varios fans que sospechaban que llevaba tiempo trabajando en una candidatura completa. Lo contó en TMES, explicando que casi la presenta el año pasado. "Me lo planteé seriamente", confesó sobre el revuelo que generó su insinuación en redes. "Puse un tuit y la gente me decía que sí".

Tenía hasta una canción, pero le generó dudas. "No la veía para el Benidorm Fest porque es muy rock", dijo sobre el tema.

Depresión, ansiedad y la enfermedad de Crohn

La vida de Angy Fernández ha experimentado subidas y bajadas, como en temas de salud. Durante el triunfo de FoQ, sufrió de depresión y ansiedad porque sentía que no tenía la vida que quería: "Cuando mejor me iba, de cara a la galería, fue cuando empecé a estar peor. Cuando tenía éxito, dinero, con 17 o 18 años, que de repente estaba en una serie de éxito, que no estaba teniendo una vida adolescente como mis amigas de Mallorca. Era otra vida", dijo en una entrevista.

No es la única vez que le ha pasado. A mediados de 2022, reveló en Instagram que seguía batallando contra la depresión. "No pasa nada. Si hay que llorar, se llora, pero desde luego, esto no me va a paralizar más. Con ayuda. Sola no puedo y no pasa nada. Pero voy a volver a ser lo que era, que esa tía mola. Ganas de lo que viene".

Además de varios problemas de salud mental, Angy se enfrenta también contra la enfermedad de Crohn. "Night in the hospital. Una que no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero", contó en 2022. Estuvo ingresada en el hospital junto a su pareja, el actor Pepe Nufrio, al que le dedicó unas bonitas palabras por su compañía: "Mi enfermero es un regalo, en nada le pido la mano a su madre. Gracias por estar".

Horas después, la actriz compartió el diagnóstico de su ingreso en el hospital: se trataba de divertitulitis o enfermedad de Crohn. Fernández, que también es celiaca, comentaba que por esta condición había más probabilidades, y que la han "atiborrado a antibióticos para que no se extienda la infección".

Su pareja, el actor Pepe Nufrio

Actualmente, Angy comparte su vida con Pepe Nufrio, al que conoció en el musical Godspell después de romper con Jaime Sánchez. En San Valentín de este año, la cantante subió una foto con él besándose confirmando su relación. Ella ya había escrito en Twitter que "estaba enamorada" y solo nos quedaba saber la identidad del señor X.

Pepe es cantante de musicales. Nació en Madrid y se mudó a Nueva York para estudiar, donde consiguió papeles en obras de teatro como Jesucristo Superestrella en Londres o Donde mueren las palabras, Into the woods y Grease.

¡Mucha suerte de cara al Benidorm Fest 2024!