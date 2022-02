Anna Simón anuncia por sorpresa que está embarazada: “Baby is coming”

2022 va a ser un año de muchas sorpresas para nuestros famosos favoritos. La última en sumarse al anuncio de noticias inesperadas ha sido Anna Simón, que con su última foto ha dejado flipando a sus seguidores.

La presentadora de televisión lleva varias semanas evitando las fotografías de cuerpo entero en su cuenta de Instagram y tirando de los selfies, pero la verdad es que ninguno de sus más de 700 mil seguidores se esperaba el verdadero motivo. Y es que ahora, después de mucho misterio, acaba de anunciar que ¡está embarazada!

Lo ha hecho a través de una fotografía en la que la catalana ha demostrado no puede estar más feliz, luciendo barriguita de embarazada gracias a un ajustado vestido verde: ""Tic, tac. Baby is coming" (El bebé está en camino). Hasta ahora, la periodista había disimulado su embarazo en las redes sociales, aunque a juzgar por el tamaño de su vientre, parece que Simón, además, está en un avanzado estado de gestación.

Poco se sabe sobre su vida privada

Poco se sabe, sin embargo, sobre la pareja de la presentadora, que siempre ha dejado a un margen su vida privada. De hecho, desde su conocida ruptura con Miki Esparbé, no se ha conocido ningún detalle sobre sus relaciones amorosas. Eso sí, en una entrevista con la revista Diez Minutos confesó que tenía pareja y estaba muy feliz con alguien ajeno al mundo televisivo.

A sus 37 años, este será el primer embarazo para Anna Simón, que ya se había pronunciado sobre su intención de tener hijos y sobre la presión social que se ejerce sobre las mujeres a la hora de ser madre: "No tengo hijos, voy tarde pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre, no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35, la pregunta 'es el niño cuándo'. ¿Y si no quiero?", explicó en una entrevista en TV3.

Son muchos los compañeros de profesión y amigos que se han lanzado a felicitar a la presentadora de televisión tras dar a conocer la impresionante noticia. Entre ellos, algunos como Tamara Gorro, Vanessa Romero, Valeria Ros, Josie, Dabiz Muñoz, Lorena Castell o Noemí Galera, y la increíble felicitación de Cristina Pedroche, que ha asegurado que "¡Voy a ser tía!".