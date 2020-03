Ariana Grande estrena su nuevo look en las redes sociales

La cantante Ariana Grande ha sorprendido en las redes sociales con un nuevo look: ha decidido dejar atrás su famosa cola alta para regresar a la moda del flequillo . ¿Te gusta su nueva imagen?

Imagen no disponible / Atresmedia

Ariana Grande ha hecho un cambio en su vida. No, no es que se haya desecho de sus queridas orejas de plástico, sino que ha decidirse cambiarse de look.

La cantante de Dangerous Woman ha decidido despedirse de su pelo recogido y su cola alta para pasarse a un look que le da una imagen más madura y adulta: el flequillo.

Así pues, Ariana Grande ha querido sorprender a sus fans, dándoles la oportunidad de ser los primeros en ver su nueva imagen a través de las redes sociales con un mensaje muy positivo: "Cambios. Me siento libre. Feliz". ¿Te gusta el nuevo look de Ariana Grande?